Golfo: gli Usa avvertono i mercantili di stare a distanza di sicurezza da Stretto Hormuz (2)

- L'avvertimento - evidenzia il portale informativo "Iran Iternational" - mostra che le tensioni rimangono alte intorno allo Stretto di Hormuz, dove l'Iran ha sequestrato petroliere alla fine di aprile e all'inizio di maggio. L'avviso mostra anche che Washington avrebbe poca fiducia nelle intenzioni di Teheran, anche se hanno segretamente negoziato l'ultimo accordo. Alcune fonti affermano che l'accordo va oltre la liberazione degli ostaggi e gli Stati Uniti accetteranno il rilascio di tutti i fondi iraniani congelati all'estero, inclusi 11 miliardi di dollari in Iraq e 3 miliardi di dollari in Giappone in cambio della promessa di Teheran di non arricchire l'uranio oltre il 60 per cento di purezza, aggiunge il portale. (segue) (Res)