Crimea: aeronautica ucraina, non conosciamo circostanze esplosioni in stretto di Kerch

- L’aeronautica ucraina non è a conoscenza delle circostanze legate alle esplosioni che si sono verificate ieri nei pressi dello stretto di Kerch, in Crimea. Lo ha riferito il portavoce del Comando delle forze aeree ucraine, Yuriy Ignat, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. Nel corso della giornata di ieri, il ministero della Difesa russo aveva reso noto l’abbattimento di due missili ucraini da parte del sistema di difesa aereo, accusando Kiev di aver tentato di attaccare il ponte di Crimea. Diverse esplosioni erano state avvertite nell'area circostante all'infrastruttura. Secondo Ignat, il fumo che si è alzato in cielo dallo stretto di Kerch, visibile a diversi chilometri di distanza, potrebbe essere stato un “trucco” della Russia. “Il fumo viene usato dalla Seconda guerra mondiale. In questo caso, non sappiamo cosa sia successo, ma il ponte non può essere bloccato al traffico senza buone ragioni. Forse stanno facendo una sorta di addestramento”, ha affermato il portavoce dell’aeronautica ucraina. Ignat ha sottolineato che “episodi simili nella Crimea occupata probabilmente continueranno a verificarsi e forse diventeranno più frequenti”. (Kiu)