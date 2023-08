Iraq: il ministero delle Telecomunicazioni toglie il blocco a Telegram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Telecomunicazioni dell'Iraq ha annunciato che da oggi revocherà il divieto dell'acceso all'applicazione di messaggistica Telegram, imposto all'inizio della settimana per ragioni di sicurezza e fughe di dati da parte di istituzioni statali. L'applicazione Telegram è usata in Iraq sia per lo scambio di messaggi, ma anche come fonte di notizie e per la condivisione di contenuti. Il ministero ha affermato in un comunicato stampa che la decisione di revocare il divieto è arrivata dopo che "la società proprietaria della piattaforma ha risposto alle richieste delle autorità di sicurezza che hanno invitato la società a divulgare le entità che hanno fatto trapelare i dati dei cittadini". (Res)