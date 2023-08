Business news: Tunisia punta a produrre 250.000 tonnellate annue di olio oliva entro 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia mira a produrre circa 250.000 tonnellate all'anno di olio d'oliva entro il 2035. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca della Tunisia, per realizzare la sua strategia per la promozione delle filiere dell'olio d'oliva alla luce dei cambiamenti climatici, secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica "Mosaique fm". Secondo un documento ricevuto dall'agenzia di stampa ufficiale "Tap", questa strategia ambisce a esportare circa 200.000 tonnellate di olio d'oliva all'anno e a garantire 50.000 tonnellate di consumo interno nello stesso periodo. L'obiettivo è migliorare la produzione, i requisiti qualitativi e il valore complessivo del settore. Ciò sarà realizzato attraverso il rinnovamento delle piantagioni di ulivi invecchiate (1000 ettari all'anno), la diversificazione delle varietà, l'intensificazione degli impianti di oliveti irrigati (10.000 ettari) e l'adozione della meccanizzazione. Inoltre, verranno adottate misure per migliorare la produttività e il corretto smaltimento delle risorse naturali, valorizzando al contempo i risultati della ricerca e della struttura nel settore. (Tut)