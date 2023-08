Business news: Tunisia, disavanzo commerciale con il gruppo Brics pari a 2,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il disavanzo commerciale della Tunisia rispetto ai Brics, gruppo di natura economico-finanziaria di Paesi emergenti, che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, è stato pari a 9 miliardi di dinari (quasi 2,7 miliardi di euro). Lo si apprende da uno studio pubblicato dal Forum Ibn Khaldoun per lo sviluppo (Fikd), citato dall’emittente tunisina “Nessma tv”. Secondo il Forum (il cui nome deriva dallo storico, economista e precursore della sociologia originario del Sultanato di Tunisia, Ibn Khaldoun, 1332-1406), tale disavanzo è legato principalmente agli “squilibri cronici” negli scambi commerciali con Cina e Russia. Il Fikd ha rilevato, inoltre, che la distribuzione geografica dei pagamenti esteri della Tunisia relativi al periodo 1986-2021 ha mostrato un saldo positivo nei confronti dell'Unione europea, a fronte di un deficit nei confronti di Cina, Turchia e Russia, che rappresenta quasi il 17 per cento del deficit totale del Paese. In particolare, secondo il rapporto, l’abolizione delle tariffe doganali negli scambi con l'Ue, avvenuto nel 1995, ha avuto un impatto positivo, poiché la percentuale delle importazioni coperte dalle esportazioni è passata dal 5,83 per cento del 1995 a oltre il 100 per cento nel 2021. Parimenti, la bilancia dei pagamenti tra la Tunisia e i Paesi del Maghreb registra un sopravanzo, nonostante le consistenti importazioni di energia dall'Algeria. (Tut)