Business news: Libano, ministro Economia avverte del rischio carestia per penuria generi alimentari

- La popolazione del Libano “potrebbe essere esposta a una carestia, a causa della penuria di generi alimentari di base”. Lo ha dichiarato il ministro libanese uscente dell’Economia, Amin Salam, all’emittente “Cnbc Arabia”. “Il governo sta alimentando il popolo libanese con le navi cariche di grano”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che un ritardo nell’arrivo di tali imbarcazioni “rappresenta un pericolo”. Per questo, per garantire scorte sufficienti almeno per i prossimi mesi, le autorità di Beirut stanno chiedendo aiuto al settore privato. Secondo il ministro Salam, inoltre, la situazione è aggravata dalla presenza, in Libano, di oltre 2,5 milioni di rifugiati, in un Paese in cui le riserve strategiche mancano da più di tre anni. Di tali condizioni, secondo Salam, uno dei principali responsabili è la Banca centrale (Banque du Liban, Bdl), che “non è in grado di stanziare fondi per i bisogni essenziali”, inducendo il governo libanese a chiedere prestiti alla Banca mondiale per sopperire a tale mancanza. Infatti, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, le forniture di cereali da questi due Paesi sono divenute incerte. Il Libano, inoltre, dal 2019 è afflitto da una grave crisi economica e finanziaria, con la valuta locale, la lira, che ha perso oltre il 98 per cento del suo valore rispetto al dollaro. Intanto, il prodotto interno lordo è diminuito del 40 per cento circa, mentre l’inflazione ha raggiunto i suoi massimi storici. (Lib)