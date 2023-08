© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera algerina Air Algerie ha annunciato l’apertura di una rotta aerea per Johannesburg, in Sudafrica, a partire dal prossimo 21 settembre. A comunicarlo è stato lo stesso vettore aereo in un messaggio pubblicato sui suoi canali social. Il prezzo del biglietto partirà da 67.327 dinari algerini (451,65 euro), mentre i voli sarà ogni domenica e giovedì, a partire dalla suddetta data. (Res)