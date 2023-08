Germania-Ucraina: Rheinmetall fornirà entro fine anno droni Luna di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda tedesca Rheinmetall fornirà entro la fine dell’anno all’Ucraina droni Luna di nuova generazione per la ricognizione aerea senza pilota. Lo riporta l’agenzia di stampa “Rbc”. Kiev riceverà da Berlino, come parte del pacchetto, un sistema di controllo a terra, un lanciatore e camion militari. Il drone di nuova generazione di fabbricazione tedesca potrà essere utilizzato non solo per la ricognizione, per cui ha un raggio di diverse centinaia di chilometri, ma anche per intercettare o disturbare le telecomunicazioni. (Kiu)