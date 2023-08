Roma: moto e biciclette rubate, e una tentata rapina fallita, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furti di moto e biciclette elettriche, ma anche un negozio forzato e una tentata rapina. Cinque persone sono state arrestate nelle ultime ore a Roma per reati di tentato furto, furto aggravato e rapina. Due giovani di 18 anni sono stati sorpresi dagli agenti di polizia mentre tentavano di rubare una moto in via di Pietralata. Gli agenti hanno notato i due adolescenti colpire ripetutamente con violenza il manubrio del motoveicolo per cercare di forzare il bloccasterzo. Fermati, i due sono stati identificati e arrestati. (segue) (Rer)