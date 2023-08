Sicilia: Aeronautica militare, elicottero soccorre una donna su Isola di Marettimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso nella tarda serata di ieri, un intervento di soccorso aereo effettuato da un elicottero HH-139A dell'82esimo Centro Sar (Search and Rescue – ricerca e soccorso) dell'Aeronautica militare di stanza sulla base di Trapani. L'elicottero al rientro da altra missione di ricerca è intervenuto per recuperare e soccorrere una donna con una sospetta frattura alla gamba, si legge in un comunicato stampa dell'Aeronautica diffuso oggi. Il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), su richiesta del Cnsas Sicilia, ha immediatamente disposto l'intervento dell'elicottero che stava rientrando da una missione di soccorso operativa avvenuta nel pomeriggio. Arrivati sull'Isola di Marettimo, un aerosoccorritore, nonostante la zona fosse impervia e a ridosso di una scogliera, è stato calato vicino la donna, che era stata già stabilizzata dal medico del luogo, è quindi imbarcata tramite il verricello e trasportata all'ospedale di Sant'Antonio Abate di Trapani. L'intervento si è concluso alle 22.30 locali con il ritorno presso l'aeroporto militare di Trapani dove l'elicottero ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Il 15esimo Stormo dell'Aeronautica militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15esimo Stormo hanno salvato più di 7.800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il reparto ha acquisito la capacità Aib (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell'ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. (Com)