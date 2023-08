Firenze: Renzi, ore vedremo se Csm dirà che chi sbaglia paga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora vediamo se il Csm finalmente sancirà che chi sbaglia paga, anziché far prevalere la difesa corporativa. Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista a “Il Giornale”, commentando la decisione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di avviare un'azione disciplinare nei confronti dei due pm della procura di Firenze che indagano sulla Fondazione Open. “Come è noto siamo su due campi politici diversi ma su questa vicenda ha fatto fare un'ispezione e se capisco bene ha chiesto di aprire un'azione disciplinare sulla base di specifici fatti. Un Guardasigilli su queste cose non va a simpatia ma segue le ispezioni”, ha sottolineato Renzi, che ha aggiunto: “Ormai la vicenda non riguarda più l'accusa del processo Open che era ridicola fin dall'inizio e che è stata smontata nelle sedi istituzionali: qui il tema è se un pubblico ministero può violare la legge. E nel caso in cui la violi capire se lo fa per sbaglio o con un secondo fine. Il problema non è se noi abbiamo violato la legge, il problema è se la legge l'hanno violata quelli che indagano su di noi”. “Non è giusta una giustizia in cui un pm non rispetta la legge. Punto”, ha concluso. (Rin)