Salario minimo: Tajani, per alzare stipendi puntare su contrattazione collettiva

- Per alzare gli stipendi, bisogna puntare sulla contrattazione collettiva. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a “La Stampa”. Secondo il titolare della Farnesina, il salario minimo fissato per legge “abbasserebbe la media delle retribuzioni. “Quel che conta è alzare il livello complessivo delle buste paga attraverso la loro detassazione”, ha aggiunto Tajani, spiegando che le priorità da fissare per l’autunno riguardano “la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale e la detassazione di straordinari, tredicesime e premi di produzione”. “La migliore risposta alla richiesta del salario minimo sta qui”, ha sottolineato il ministro. (Res)