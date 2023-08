Business news: Algeria, tasso di crescita dell'economia del 3 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia algerina è cresciuta del 3,0 per cento nel primo trimestre dell’anno in corso, con un aumento del settore extra-idrocarburi del 4,0 per cento. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale per le statistiche, che evidenziano un incremento delle attività industriali, delle costruzioni, del commercio e degli investimenti, segnali incoraggianti per la creazione di posti di lavoro e valore aggiunto. “Questa tendenza è favorita dall'emergere di nuove imprese e dal sostegno all'imprenditorialità, incoraggiata dai vantaggi offerti dalla legge numero 18-22 sugli investimenti e sul miglioramento del clima imprenditoriale”, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Aps”. Anche la spesa per i consumi finali delle famiglie è aumentata, dando impulso alla domanda, fattore chiave della crescita economica. Male, invece, il settore agricolo con una crescita del 2,2 per cento, in gran parte attribuita allo stress idrico che ha colpito la produzione e le rese. Le condizioni meteorologiche hanno altresì avuto un impatto negativo su molti settori agricoli. Per quanto riguarda gli idrocarburi, la crescita del valore aggiunto del settore è associata a un lieve aumento dei prezzi internazionali del greggio e a un aumento delle esportazioni di gas. L'industria ha registrato una notevole ripresa, soprattutto in settori alimentare e farmaceutico. (Ala)