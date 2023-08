Business news: Turchia, tasso disoccupazione sale al 9,6 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Turchia è salito nel mese di giugno al 9,6 per cento, in lieve aumento rispetto al 9,5 per cento di maggio. Lo si apprende dal quotidiano turco “Hurriyet”. Tra gli uomini, il tasso di disoccupazione è del 7,8 per cento, mentre tra le donne è del 13,2 per cento, stando ai dati diffusi dall’Istituto di statistica (Tuik), secondo i quali nel mese di giugno la popolazione attiva totale nel Paese era di 34,6 milioni di persone. Quanto al tasso di disoccupazione giovanile (ossia nella fascia di età compresa tra 15 e 24 anni), si è registrato un lieve aumento su base mensile, dal 17,4 per cento di maggio al 18,6 per cento di giugno. Nello stesso intervallo di tempo, inoltre, il tasso di partecipazione della forza lavoro è diminuito, su base mensile, dal 53,5 per cento al 52,9 per cento, mentre il tasso di occupazione è passato dal 48,4 per cento del mese di maggio al 47,8 per cento di giugno. (Tua)