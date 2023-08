Business news: Orano, nostre attività in Niger procedono regolarmente, garantita sicurezza nostri asset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività della compagnia mineraria francese di uranio Orano in Niger procedono senza cambiamenti, la presenza di dipendenti stranieri non pregiudica i compiti operativi. È quanto riferito dall’azienda francese in risposta a una richiesta dell’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. "La sicurezza delle nostre strutture e dei nostri dipendenti continua ad essere garantita con una maggiore vigilanza. Ad oggi, le attività dell'azienda continuano. La presenza di dipendenti stranieri non influisce sulle attività operative", ha riferito la società. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, Orano è in costante contatto con l'ambasciata francese in Niger e segue le istruzioni del ministero degli Esteri francese, si legge inoltre nella risposta dell’ufficio stampa. (Res)