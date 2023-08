Business news: Ghana, accuse di cattiva gestione, opposizione chiede le dimissioni del presidente della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale partito di opposizione del Ghana, il Congresso nazionale democratico (Ndc), ha dato un ultimatum di tre settimane al governatore della Banca centrale Ernest Addison e al suo vice affinché si dimettano. In una nota, l'Ndc accusa Addison di "incoscienza e cattiva gestione della banca" per aver stampato illegalmente denaro e di aver speso oltre 8,6 milioni di dollari in spese di viaggio. Un recente rapporto annuale della Banca centrale ha indicato che l'anno scorso ha registrato perdite per circa 5,4 miliardi di dollari. L'istituto, da parte sua, ha respinto le accuse dell'Ndc e ha attribuito le perdite a un accordo di ristrutturazione del debito interno che faceva parte delle condizioni per ottenere un piano di salvataggio dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Il Ghana sta attualmente cercando di uscire dalla peggiore crisi economica degli ultimi anni, con un tasso d'inflazione che ha raggiunto una cifra record del 54 per cento nel dicembre dello scorso anno. A maggio il Paese si è assicurato un programma di salvataggio dell'Fmi da 3 miliardi di dollari per affrontare la crisi economica.(Res)