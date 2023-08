Business news: Nigeria, Banca mondiale finanzierà fino a mille mini-reti elettriche solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale intende contribuire al finanziamento della costruzione di mille mini-reti elettriche solari in Nigeria, in collaborazione con il governo e il settore privato. Lo ha reso noto Ajay Banga, presidente dell'istituto finanziario, durante una visita al sito di una mini-griglia alla periferia della capitale Abuja, precisando che sono già state costruite quasi 150 mini-griglie, in parte con il finanziamento della Banca mondiale. "Ne stiamo costruendo altre 300, ma la nostra ambizione, con il governo, è di arrivare a mille. Stiamo parlando di centinaia di milioni di dollari investiti", ha affermato, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ecofin". La più grande economia dell'Africa è elettrificata solo per il 60 per cento, secondo i dati della Banca mondiale, mentre milioni di famiglie e aziende fanno affidamento su generatori a benzina. (Res)