Business news: Senegal, Africa Finance Corporation stanzia 50 milioni di dollari per sviluppo giacimento di Sangomar

- L'Africa Finance Corporation (Afc), istituzione finanziaria multilaterale finalizzata allo sviluppo dei progetti infrastrutturali nel continente africano, ha stanziato 50 milioni di dollari in favore del governo del Senegal per sviluppare il settore degli idrocarburi. Il finanziamento, si legge in un comunicato stampa, mira in particolare a finanziare lo sviluppo del giacimento petrolifero di Sangomar, situato a 100 chilometri a sud-ovest di Dakar e dalla capacità stimata di circa 500 milioni di barili di greggio, "per stimolare l'emergente settore petrolifero e del gas del Paese e migliorare l'accesso all'energia e la sicurezza in Senegal". Il sito di Sangomar, sostiene Afc, offrirà "un vero impulso per l'economia del Paese e sosterrà le ambizioni del Senegal di diventare un hub regionale per il settore del petrolio e del gas. Genererà inoltre entrate significative per il governo sotto forma di tasse e royalties, creerà opportunità di lavoro per i lavoratori locali e contribuirà alla sicurezza energetica riducendo la dipendenza dalle importazioni di petrolio e gas", si legge nel comunicato. (Res)