Business news: l'inflazione Usa torna in lieve rialzo, +3,2 su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione negli Stati Uniti è tornata in lieve rialzo nel mese di luglio, attestandosi al 3,2 per cento su base annuale. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, in linea con le aspettative degli economisti. A giugno l'indice dei prezzi al consumo si era fermato al 3 per cento. Il mese di luglio è stato quindi il primo, da oltre un anno a questa parte, in cui l'inflazione negli Stati Uniti è tornata ad accelerare. Secondo il "New York Times", tuttavia, il dato non dovrebbe allarmare la Federal Reserve, che nei mesi scorsi ha alzato i tassi d'interesse su livelli record per riportare l'inflazione intorno all'obiettivo del 2 per cento. Esso, infatti, risente del forte rallentamento dei prezzi cui si era assistito tra il giugno e il luglio del 2022. L'inflazione di fondo, che esclude i più volatili prezzi dei prodotti alimentari e dei carburanti, ha continuato inoltre a rallentare passando dal 4,8 per cento di giugno al 4,7 per cento di luglio su base annuale. Considerazioni che potrebbero scongiurare un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed, il cui presidente Jerome Powell ha comunque fatto sapere di attendere segnali di ulteriore rallentamento dell'economia in particolare dal mercato del lavoro. (Was)