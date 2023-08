Business news: Cina, aziende farmaceutiche cancellano Ipo in risposta all'accresciuto scrutinio dei regolatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero crescente di aziende cinesi della farmaceutica sta rivedendo o annullando i piani per la conduzione di una offerta pubblica iniziale (Ipo), in risposta al crescente scrutinio delle borse legato alla campagna anti-corruzione delle autorità di Pechino. Lo scrive "Channel News Asia", sottolineando che dal mese scorsi le quotazioni dei titoli del settore farmaceutico in Cina hanno già risentito del lancio della campagna annuale anti-corruzione da parte del governo di quel Paese. Quello della farmaceutica è solo l'ultimo di una serie di settori oggetto delle attenzioni dei regolatori cinesi, specie dopo la revisione del sistema delle Ipo in Cina, teso ad orientarlo maggiormente verso criteri di mercato. Una tra le aziende che hanno rinunciato alla quotazione in borsa è Shanghai Rongsheng Biotech Co: quest'ultima ha annunciato il passo indietro questa settimana, dopo che i regolatori hanno intrapreso accertamenti in merito alle spese della compagnia. Un'altra azienda del settore, Fujian Mindong Rejuenation Pharmaceutical Co, ha assunto la medesima decisione, dopo che la borsa di Shenzhen ha chiesto spiegazioni in merito alle attività di promozione delle vendite dell'azienda, anche tramite seminari accademici. A insospettire i regolatori sono soprattutto le voci di spesa per le vendite, che in alcuni casi ammontano a quasi la metà del fatturato di queste aziende. (Cip)