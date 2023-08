Business news: Egitto, deficit commerciale aumentato del 4,3 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale in Egitto è aumentato lo scorso mese di maggio del 4,3 per cento su base annua, raggiungendo quota 3,74 miliardi di dollari. Secondo l’Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica (Campas), le esportazioni sono diminuite del 20,9 per cento a 3,38 miliardi di dollari e le importazioni sono diminuite del 9,4 per cento a 7,12 miliardi di dollari. In calo, in particolare, il valore delle esportazioni di alcune commodity come il gas naturale e liquefatto (-69,7 per cento), del greggio (-54,5 per cento), dei prodotti petroliferi (-41,7 per cento) e dei fertilizzanti (-72,4 per cento). Al contempo, il valore delle importazioni egiziane di gas naturale è aumentato del 21,3 per cento su base annua. (Cae)