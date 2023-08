Business news: Libano, Banca immobiliare riceve prestito da 165 milioni di dollari da Fondo arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo arabo per lo sviluppo economico e sociale (Afesd), istituzione panaraba con sede in Kuwait, ha accordato un prestito da 50 milioni di dinari kuwaitiani, corrispondenti all’incirca a 165 milioni di dollari, alla Banca immobiliare del Libano. Lo si apprende dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore della Banca immobiliare libanese, Antoine Habib, al termine di un incontro con il primo ministro uscente, Najib Miqati, come riferito dall’agenzia di stampa libanese “Nna”. “Sono venuto a condividere questa notizia con il primo ministro Miqati, per trasmetterla al popolo libanese, soprattutto a coloro che hanno un reddito medio o basso”, ha dichiarato Habib, aggiungendo che “dopo l’approvazione finale (da parte di Habib, ndr), sarà firmato un accordo con la Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), affinché il Fondo arabo inizi il trasferimento del denaro concesso in prestito sul suo conto presso la Bdl”. Ciò significa che l’accordo entrerà presto in vigore, come “dono del Fondo arabo al popolo libanese in questa fase economica e sociale difficile”, ha aggiunto Habib. L’accordo, infatti, “consentirà di concedere prestiti a 6.000 famiglie libanesi con reddito basso e medio”, specificando che per i primi è previsto un finanziamento di 40.000 dollari, mentre i secondi ne otterranno 50.000. (Lib)