Business news: Egitto, l'inflazione di base raggiunge il 40,7 per cento a luglio

- L'inflazione core dell'Egitto – ovvero esclusi i beni volatili, come alimenti ed energia – si è attestata al 40,7 per cento a luglio, su base annua, in lievissimo calo rispetto al 41 per cento di giugno. E’ quanto emerge dai dati della Banca centrale egiziana. L’Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (Capmas) ha annunciato che il tasso annuo d'inflazione in Egitto è salito al 38,2 per cento lo scorso luglio, rispetto al 36,8 per cento di giugno. L'inflazione urbana ha raggiunto il 36,5 per cento a luglio, rispetto al 35,7 per cento di giugno. Intanto, in settimana, la Banca centrale d'Egitto ha aumentato il tasso d'interesse dell'1 per cento, portando gli interessi sui prestiti al 20,25 per cento e quelli sui depositi al 19,25 per cento. (Cae)