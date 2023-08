Business news: Libia-Tunisia, lanciata iniziativa corridoio commerciale per transito merci verso l’Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e del Commercio del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Mohamed al Hawij, e il ministro del Commercio e dello Sviluppo delle esportazioni della Tunisia, Kulthum bin Rajab, hanno lanciato l’iniziativa del corridoio commerciale per le merci in transito verso l’Africa subsahariana. Lo si apprende dal quotidiano libico “Al Wasat”, secondo il quale l’iniziativa rappresenta “una nuova tappa della cooperazione commerciale tra i due Paesi”. La decisione è stata ufficializzata ieri, durante l’incontro, a Tunisi, tra Al Hawij e Bin Rajab, come riferito da un comunicato stampa diramato via Facebook dal ministero dell’Economia e del Commercio del Gun. Nel testo si legge inoltre che tale iniziativa è “il risultato degli sforzi congiunti tra i due Paesi per ampliare gli orizzonti della cooperazione e degli scambi commerciali”. Durante l’incontro, i due ministri hanno firmato un memorandum di intesa per intensificare la cooperazione economica bilaterale e hanno discusso delle misure concrete per gestire le rotte commerciali transfrontaliere attraverso il valico di confine di Ras Jedir, al fine di facilitare l’interscambio tra i due Paesi. (Lit)