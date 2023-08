Business news: Kazakhstan-Emirati, trattative in corso per una nuova rotta commerciale per il grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maggiore produttore di grano in Asia centrale, il Kazakhstan, è in trattative con il gruppo Abu Dhabi Ports (Adp) per l’apertura di una nuova rotta commerciale per le esportazioni agricole kazakhe attraverso l’Iran e i porti del Golfo. L’iniziativa, che passerebbe per la creazione di una joint-venture, è stata discussa dal ministro del Commercio e dell’Integrazione di Astana, Serik Zhumangarin, con Davud Tafti, amministratore delegato della compagnia marittima emiratina Simatech Shipping and Forwarding, controllata di Adp. La nuova rotta permetterebbe al grano kazakho di raggiungere i mercati situati lungo la costa dell’Africa orientale, l’India, il Medio Oriente, il Pakistan e il Golfo Persico. Attraverso il Mar Caspio le merci del Kazakhstan raggiungerebbero i porti iraniani di Amirabad, Bandar Abbas, Bandar Imam Khomeini e Chabahar riducendo a solo tre giorni i tempi di percorrenza. Successivamente approderebbero ai porti emiratini di Khalifa e Fujairah, e da qui in altri snodi commerciali dell’Africa e dell’Asia. I porti principali della nuova rotta sarebbero quello kazakho di Kuryk e quello emiratino di Jebel Ali, e la joint venture si occuperebbe di garantire le necessarie infrastrutture per le operazioni. La Simatech Shipping and Forwarding è già specializzata nel trasporto di merci dall’Iran ai Paesi arabi, all’India, all’Africa e alla Cina. Tafti ha recentemente confermato l’acquisto di quattro nuove navi, ciascuna con la capacità di 7.500 tonnellate e un dislocamento di sei metri, di 45 tir e di due chiatte, ognuna delle quali capace di trasportare 350 tir. La compagnia dovrebbe arrivare a dotarsi di 200 tir nei prossimi quattro mesi. (Res)