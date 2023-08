Business news: Sony, utili in calo nel primo trimestre, delude comparto cinematografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sony ha conseguito un utile operativo di 253 miliardi di yen (1,8 miliardi di dollari) nel primo trimestre dell'anno fiscale giapponese (aprile-giugno). Il dato, in linea con le attese degli analisti, rappresenta un calo del 31 per cento su base annua. Sull'utile dell'azienda giapponese hanno pesato soprattutto le attività nei comparti finanziario e cinematografico: la divisione cinematografica, in particolare, ha visto calare l'utile di due terzi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a causa delle minori vendite di contenuti televisivi. Sony, in passato uno tra i maggiori giganti globali dell'elettronica, si è trasformato in un conglomerato dell'intrattenimento con un focus su contenuti multimediali, cinema, musica e videogiochi, oltre ad essere uno tra i principali produttori di sensori ottici al mondo. (Git)