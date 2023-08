Business news: Uzbekistan, Mirziyoyev riceve il presidente del gruppo turco Cengiz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha ricevuto a Tashkent una delegazione guidata da Mehmet Cengiz, presidente dell’omonimo gruppo imprenditoriale, attivo nei settori dell’edilizia, dell’energia, delle miniere e del turismo. Lo riferisce l’agenzia di stampa “UzA”, che ricorda come il gruppo abbia già completato con successo due progetti in Uzbekistan per la realizzazione di centrali da 460 megawatt nelle regioni di Tashkent e di Syrdarya. Durante l’incontro è stato discusso l’avvio di un altro progetto energetico, questa volta per la realizzazione di un impianto da oltre 500 megawatt di capacità nella regione di Jizzakh, di cui lo stesso Mirziyoyev è originario. Cengiz ha inoltre presentato i piani per nuovi progetti d’investimento dal valore complessivo di oltre 5 miliardi di dollari, che riguardano la modernizzazione e la costruzione di tunnel e autostrade, lo sviluppo di depositi minerari, la gestione di infrastrutture energetiche attraverso il modello di partenariato pubblico-privato. (Res)