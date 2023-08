Business news: stretta sul gioco d'azzardo online in Indonesia, bloccati quasi 900 mila contenuti in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia ha bloccato l'accesso a 886.719 contenuti per il gioco d'azzardo online nell'arco di cinque anni a partire da luglio 2018. Lo ha reso noto il ministro delle Comunicazioni e dell'informatica, Budi Arie Setiadi: "In media abbiamo bloccato l'accesso a 1.500-2.000 siti e decine di applicazioni ogni giorno, incluse applicazioni per il gioco legate alle scommesse online", ha riferito il ministro. L'Indonesia proibisce il gioco d'azzardo, minacciando pene detentive e pesanti sanzioni pecuniarie per giocatori e fornitori di servizi. Negli ultimi anni, però, diversi esperti hanno sollecitato il governo a cambiare approccio e regolamentare il settore. (Fim)