Business news: Arabia Saudita, Fondo sovrano Pif istituisce società Sarj per investimenti sportivi

- Il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) dell'Arabia Saudita ha istituito Sarj Sports Investments, una società di investimento sportivo che mira a sostenere e consentire la crescita del settore nel Regno e nella regione. Lo ha riferito la stessa società in un comunicato, nel quale sono annunciati investimenti per organizzare nuovi eventi sportivi a livello mondiale. “La creazione della società mira a sviluppare il settore dello sport e dell'intrattenimento nel Regno e nel Medio Oriente e Nord Africa”, ha affermato Raed Ismail, direttore del dipartimento per gli investimenti diretti per la regione. "Seraj contribuirà allo sviluppo del settore esplorando le opportunità di investimento nei diritti per le attività sportive, ospitando eventi globali e investendo in tecnologie sportive avanzate", ha continuato, spiegando che la creazione di Seraj “è in linea con gli investimenti del Pif che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Vision 2030”. (Res)