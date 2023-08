Business news: presidente Algeria, Pil raggiunge i 245 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha volutamente sottostimato il prodotto interno lordo (Pil) ufficiale nel 2022, dichiarando solamente 225 miliardi di dollari, anche se, considerando la produzione del mercato parallelo, il suo valore potrebbe oscillare tra 240 e 245 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata ai media nazionali lo scorso sabato, 5 agosto, il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune. Secondo quanto emerge dai dati ufficiali "il Pil algerino non ha superato i 100 miliardi di dollari negli anni 2009 e 2010, e oggi, senza considerare il mercato e la produzione paralleli, abbiamo raggiunto i 225 miliardi di dollari come cifra ufficiale", ha affermato Tebboune. Il presidente algerino ha poi sottolineato che "la digitalizzazione dell'economia svolgerà un ruolo fondamentale nell'evidenziare elementi finora invisibili" e ha ricordato che "l'economia del Paese sta attraversando una fase in cui la produzione risulta poco chiara, permettendo così investimenti in settori già saturi". "Sono stati questi gli elementi che hanno contribuito a sottostimare il Pil", ha aggiunto Tebboune. (Ala)