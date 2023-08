Business news: Egitto, emessa una nuova “licenza singola” per attrarre investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità egiziana per gli investimenti e le zone franche ha annunciato il rilascio di una nuova licenza per "approvazione singola" fornita agli investitori. Secondo l'amministratore delegato dell'autorità egiziana, Hossam Haiba, la documentazione viene rilasciata entro 20 giorni lavorativi e comprende permessi edilizi, ambientali, di protezione civile ed eventuali altre licenze relative all'attività di investimento. Finora sono state emesse "20 approvazioni singole, di cui quattro per progetti di energia verde e altre licenze per industrie mediche ed elettrodomestici”, ha detto Haiba, parlando anche dell'istituzione di un fondo per sostenere l'industria automobilistica in Egitto. "Sono stati firmati tre memorandum d'intesa con le maggiori case automobilistiche del mondo per localizzare questo settore in Egitto", ha detto l’amministratore delegato. Infine, Haiba ha parlato di una “crescente domanda da parte degli investitori russi per stabilire società in Egitto”, senza però fornire ulteriori dettagli. (Cae)