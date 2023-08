Business news: Corea del Sud, 8 costruttori richiamano 14mila veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro costruttori di automobili nazionali e stranieri hanno annunciato il richiamo volontario di circa 14mila autovetture in Corea del Sud a causa di vari difetti di produzione. Lo ha riferito il ministero dei Trasporti di quel Paese. Kia Corp. richiamerà in tutto 8.394 esemplari della sua auto elettrica EV9 per problemi di progettazione del software nel sistema di controllo del motore posteriore. Mercedes-Benz Korea richiamerà 2.695 unità della ibrida plug-in E300e 4Matic, e Jaguar Lanf Rover Korea 1.316 esemplari di quattro diversi modelli. Gli altri richiami interessano i costruttori GM, Tesla e Toyota Motor. (Git)