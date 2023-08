© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SK hynix, il secondo produttore di chip di memoria al mondo, ha presentato esemplari del primo chip di memoria Nand a 321 strati, un semiconduttore di nuova generazione concepito per rispondere alla domanda delle applicazioni legate all'intelligenza artificiale. L'azienda ha presentato il chip al Flash Memory Summit in corso negli Stati Uniti. La produzione in massa del nuovo chip dovrebbe iniziare nel 2025. (Git)