- Il produttore di chip analogici Texas Instruments pianifica di investire sino a un miliardo di dollari per espandere le proprie operazioni nelle Filippine. Lo ha anticipato tramite una breve nota l'ufficio per le comunicazioni presidenziali di quel Paese asiatico. L'azienda statunitense dovrebbe presentare entro due settimane la domanda per l'ampliamento dei suoi stabilimenti a nord di Manila. (Fim)