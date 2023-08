Business news: Kazakhstan, crescita economica del 5 per cento nella prima metà dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kazakhstan è cresciuta del 5 per cento nella prima metà di quest'anno, con un'espansione del 4,8 per cento del settore reale e del 4,9 per cento di quello dei servizi. Lo riferisce il portale "Astana Times", secondo cui tutti i principali comparti industriali hanno mostrato indicatori positivi. Il settore delle costruzioni è cresciuto del 12,3 per cento, quello del commercio del 10,4 per cento, quello delle informazioni e delle comunicazioni dell'8,8 per cento. Nel 2022 il prodotto interno lordo kazakho era aumentato del 3,2 per cento. Per l'anno in corso il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede un'espansione economica del 4,3 per cento, seguita da un'accelerazione al 4,9 per cento l'anno successiva, ben oltre la media mondiale dell'1,8 per cento nel 2023. (Res)