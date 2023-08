Business news: si dimette dopo 13 anni il direttore finanziario di Tesla Zachary Kirkhorn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zachary Kirkhorn ha annunciato le dimissioni da direttore finanziario del colosso delle auto elettriche Tesla dopo 13 anni da dirigente della società. Lo riferisce il "Wall Street Journal", secondo cui Kirkhorn resterà nell'azienda fino alla fine dell'anno per agevolare la transizione. Il suo successore è stato già nominato: si tratta di Vaibhav Taneja, 45 anni, già capo contabile di Tesla. La società ha ufficializzato l'addio di Kirkhorn ringraziandolo per il suo "significativo contributo" alla crescita dell'azienda. "Essere parte di questa compagnia è un'esperienza speciale e sono estremamente orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto insieme da quando sono entrato, oltre 13 anni fa", ha scritto il dirigente in un post su LinkedIn, ringraziando l'amministratore delegato Elon Musk per "la sua guida e il suo ottimismo". Questa mattina le azioni di Tesla hanno perso il 2,5 per cento del valore, scendendo a 247,46 dollari. (Was)