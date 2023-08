Business news: la Cina accusa gli Usa di violare i principi dell’economia di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove restrizioni agli investimenti statunitensi nell’alta tecnologia cinese annunciate dal presidente Usa Joe Biden “violano seriamente i principi dell’economia di mercato e della concorrenza leale, minacciando l’ordine economico e commerciale internazionale e destabilizzando le catene globali di fornitura industriale”. Lo afferma il ministero degli Esteri di Pechino sul suo sito web, ribadendo la propria “ferma opposizione” alla mossa dell’amministrazione Biden. Secondo la diplomazia cinese, “il reale obiettivo è quello di privare la Cina del suo diritto allo sviluppo, perseguendo egoisticamente la supremazia degli Stati Uniti a spese degli altri Paesi. Si tratta di un flagrante atto di coercizione economica e di bullismo tecnologico”. Pechino ricorda come Biden si sia impegnato a non perseguire il “disaccoppiamento” economico dalla Cina e a non frenare lo sviluppo economico del colosso asiatico. “Invitiamo gli Stati Uniti a rispettare quell’impegno, a smetterla di politicizzare e strumentalizzare questioni tecnologiche e commerciali, a cancellare immediatamente le decisioni sbagliate, a rimuovere le restrizioni agli investimenti in Cina e a creare un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese dei due Paesi. La Cina seguirà attentamente gli sviluppi e salvaguarderà risolutamente i propri diritti e interessi”. (Cip)