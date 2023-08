Business news: India, entrate in crescita del 23,8 per cento per Nykaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia indiana Nykaa, leader nella vendita online di prodotti di cosmetica, ha registrato nel trimestre aprile-giugno entrate per circa 172 milioni di dollari, in crescita del 23,8 per cento su base annuale. Lo ha reso noto la stessa società, secondo cui gli ordini nel segmento “bellezza e cura personale” sono aumentati del 17 per cento nel corso del trimestre. Inferiore, pari al 12 per cento, è stata la crescita delle vendite nel settore moda. I profitti al netto delle tasse sono cresciuti del 16,5 per cento su base annuale, attestandosi a 1,17 milioni di dollari. (Inn)