Difesa: Aeronautica, Eurofighter in volo dopo perdita contatti con velivolo civile diretto a Zurigo (2)

- I due caccia intercettori del 51esimo Stormo di Istrana, sotto la guida dei controllori della difesa aerea dell'11esimo Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico, dopo il decollo sono stati avvisati del ripristino delle comunicazioni radio del velivolo. Cogliendo questa opportunità, il Comando operazioni aerospaziali (Coa) ha cambiato lo status della missione, che da operativa è stata trasformata in addestrativa, sfruttando l'occasione per effettuare alcune procedure ed eventi previsti dal programma di addestramento dei piloti, addestramento che deve essere svolto costantemente per garantire la massima operatività e capacità di intervento. (segue) (Com)