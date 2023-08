Bulgaria: governo notificherà a Lukoil ritiro concessione porto Rosenets (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo con la compagnia petrolifera russa era stato stipulato nel 2011 per una durata di 35 anni. Lukoil, da parte sua, ha precisato di avere sempre adempiuto agli obblighi previsti dal contratto relativo alla concessione portuale e di non aver mai violato gli accordi. “La società ha sempre adempiuto pienamente agli obblighi assunti nel momento della firma del contratto e non ravvisa motivi per la sua risoluzione”, ha riferito la compagnia petrolifera attraverso un comunicato, assicurando che “la circolazione dei prodotti energetici, lo stoccaggio e il trattamento sono soggetti a una rigorosa regolamentazione ai sensi della legislazione nazionale, europea e internazionale”. Rosenets è il più grande porto mercantile della Bulgaria e serve la raffineria situata a nord-ovest di Burgas, la più grande dell'Europa orientale. (Seb)