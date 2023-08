Salario minimo: Salvini, conto su stipendi e lavori buoni per milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sto lavorando giorno e notte, anche in agosto, per aprire cantieri, siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a questa parte, “quindi conto che non ci siano salari minimi ma stipendi buoni e lavori buoni per milioni di italiani”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del festival “La Versiliana” a Marina di Pietrasanta (Lucca). “Adesso il fatto che si andrà ad esaurire il reddito di cittadinanza per chi può andare a lavorare e non vuole andare a lavorare sarà un aiuto. Ovviamente bisogna combattere i contratti pirata. Più apro cantieri e più ci sono salari dignitosi per i lavoratori italiani”, ha aggiunto. (Rin)