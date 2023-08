Banche: Salvini, su extraprofitti operazione di giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Se le banche alla fine dell'anno invece di 20 miliardi di euro ne metteranno in portafoglio 17 e 2-3 miliardi finiranno alle lavoratrici e ai lavoratori, “penso che sarà un'operazione di giustizia sociale”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del festival “La Versiliana” a Marina di Pietrasanta (Lucca). “Che le banche stiano macinando miliardi di guadagni senza alzare gli interessi dei risparmiatori italiani mi sembra poco equo. E quindi se una piccola parte di questi profitti miliardari verrà utilizzata per aiutare le famiglie a pagare i mutui, le imprese a pagare i fidi e tagliare le tasse per aumentare gli stipendi, penso che nessuno soffrirà”, ha aggiunto. (Rin)