Carceri: Mattia (Pd), nel Lazio 6.209 detenuti su 5.287 posti disponibili, situazione allarmante (2)

- "Per questo - prosegue Mattia - ho chiesto di convocare, con urgenza, le audizioni in commissione alla Pisana con il Garante dei detenuti del Lazio, i direttori degli istituti carcerari e delle Rems, i rappresentanti delle sigle sindacali regionali della polizia penitenziaria confederali (Fns Cisl, Fp Cgil e Uilpa) e di quelle della polizia penitenziaria autonomi (Sappe, Sinappe, Osapp, Uspp, Cnpp). L'obiettivo - aggiunge - è far luce sulla grave situazione in cui versa il sistema carcerario della nostra regione con particolare attenzione sulla problematica del sovraffollamento, della rete Rems e dei percorsi di cura, recupero e reinserimento dei detenuti nella società, perché per educare al rispetto dello Stato e delle istituzioni è necessario che Stato e istituzioni per primi diano il buon esempio garantendo rispetto delle regole e dei diritti", conclude. (Com)