Carceri: arcivescovo Torino, non possiamo abituarci a suicidi (2)

- “Come accennavo - prosegue Repole - durante la festa patronale di san Giovanni Battista, mi preoccupa che l’età media dei detenuti si abbassi e che sempre più giovani finiscano in cella. I motivi sono diversi, dalla crisi di senso, alla solitudine, alla paura per il futuro. Quel che è certo, numerosi detenuti che tentano il suicidio temono la vita oltre le sbarre per la quale, probabilmente, il carcere non riesce a preparare né psicologicamente né con prospettive di lavoro ed autonomia. Per questo invito la comunità cristiana torinese – che da sempre sulle orme dei nostri santi sociali si adopera tramite Caritas, volontari di alcune parrocchie, religiosi e cappellani - a stare accanto materialmente e spiritualmente ai ristretti, a coinvolgersi ancora di più: ‘Ero carcerato e mi siete venuti a trovare’ (Mt. 25.36) non è un’opera di misericordia ‘per addetti ai lavori’. Ciascuno con la propria disponibilità può donare una speranza per ‘rialzarsi’, come ci ha ricordato papa Francesco alla recente Gmg di Lisbona. Infine, mi appello - conclude - alla comunità civile ed alle istituzioni locali e nazionali che hanno in carico la gestione del sistema penitenziario e del reinserimento dei reclusi nella società: sappiamo trattarsi di un compito impegnativo ma è una sfida necessaria per la sostenibilità della nostra convivenza ed una responsabilità nei confronti delle generazioni future". (Rin)