Salario minimo: Renzi, si riapra Parlamento anche ad agosto per trovare soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Se davvero vogliamo trovare una soluzione sul salario minimo “si riapra il Parlamento, anche ad agosto, come avevo proposto e venga la presidente del Consiglio a portarci le idee del governo e noi diremo di si o di no. Ma si faccia in Parlamento”. Lo dichiara sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “L'Italia ha le tasse sul lavoro tra le più alte d'Europa, ma gli stipendi fra i più bassi. Davvero la Meloni pensa di risolvere questo problema con una passerella d'agosto a palazzo Chigi? Ieri Meloni ha invitato tutte le opposizioni a palazzo Chigi tranne noi di Italia Viva a discutere della legge sul salario minimo. E sapete come è finita? Zero. Nulla di fatto”, sottolinea Renzi, che aggiunge: “Anzi, la presidente del Consiglio ha detto daremo l'incarico al Cnel di studiare una soluzione nei prossimi 60 giorni. Il Cnel, presieduto da Renato Brunetta, l'organismo inutile che va abolito e che non ha portato nulla all'Italia e agli italiani. Più che aumentare lo stipendio agli italiani sembra che la riunione di ieri sia servita a giustificare lo stipendio potenziale di Brunetta”. (Rin)