Difesa: Aeronautica, Eurofighter in volo dopo perdita contatti con velivolo civile diretto a Zurigo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi 12 agosto, due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo militare detto "scramble") per intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Il velivolo un Airbus 320 della Chair Airlines, decollato da Palma de Mallorca e diretto a Zurigo, stava attraversando lo spazio aereo italiano, quando ha interrotto le comunicazioni, facendo così scattare la procedura di allarme e intercettazione, si legge in un comunicato stampa dell'Aeronautica. (segue) (Com)