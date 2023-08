Difesa: Aeronautica, Eurofighter in volo dopo perdita contatti con velivolo civile diretto a Zurigo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica militare assicura senza soluzione di continuità la sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Il sistema di Difesa aerea nei confronti della minaccia militare, fin dal tempo di pace, è sotto il controllo della Nato che tramite il Combined Air Operation Centre (Caoc) di Torrejon (Spagna), effettua la sorveglianza dello spazio aereo a sud delle Alpi, dalle isole Canarie alla Turchia e dalle isole Azzorre alla Romania. Il servizio è garantito – per la parte sorveglianza, identificazione e controllo – dall'11esimo Gruppo difesa aerea milssilistica integrata (Dami) di Poggio Renatico (Fe) e dal 22esimo Gruppo Radar di Licola (Na), mentre l'intervento in volo è assicurato da quattro basi: quarto Stormo di Grosseto, 36esimo Stormo di Gioia del Colle e 37esimo Stormo di Trapani Birgi e 51esimo Stormo di Istrana, quest'ultimo stabilmente a partire dall'aprile 2020. Tutti gli stormi citati sono equipaggiati con velivoli caccia di quarta generazione Eurofighter. (Com)