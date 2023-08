Bulgaria-Ucraina: Sofia fornirà aiuti umanitari per crollo diga Nova Kakhovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria fornirà aiuti umanitari all’Ucraina per superare le conseguenze del crollo della diga di Nova Kakhovka, avvenuto lo scorso giugno. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”, riprendendo quanto comunicato dall’ufficio stampa del governo. Gli aiuti ammontano a 35 mila lev (circa 18 mila euro) e comprendono, tra le altre cose, acqua in bottiglia e materiali di imballaggio. La decisione dell’esecutivo bulgaro arriva in risposta alla richiesta di Kiev all’Unione europea di attivare il Meccanismo di protezione civile.(Seb)