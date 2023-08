Business news: Softbank riduce le perdite del fondo per le startup tecnologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese delle telecomunicazioni SoftBank Group ha annunciato una perdita netta di 477 miliardi di yen (33 miliardi di dollari) nel secondo trimestre 2023, una riduzione del passivo dell'85 per cento su base annua grazie all'aumento del valore di mercato delle partecipazioni detenute dal Vision Fund, il fondo d'investimento in startup tecnologiche fondato dalla compagnia. Secondo l'ultimo prospetto finanziario presentato da SoftBank, l'utile lordo del fondo, che incluse il Latin America Fund, è ammontato da 61 miliardi di yen nel secondo trimestre, un risultato che ha riassorbito in piccola parte le perdite di 2.330 miliardi di yen accumulate nel corso del 2022. Il gigante giapponese degli investimenti ha subito però perdite causate dai tassi di cambio, con l'indebolimento dello yen che ha aumentato il peso del debito aziendale denominato in dollari. (Git)