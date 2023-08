Business news: Biden trasforma in legge primo accordo dell’Iniziativa per il commercio con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha trasformato in legge il primo accordo negoziato con Taiwan nel quadro dell’Iniziativa per il commercio nel 21mo secolo, impegnando la sua amministrazione a consultare il Congresso per future intese bilaterali. L’accordo, siglato il primo giugno scorso, agevola le procedure doganali, contribuisce alla lotta alla corruzione e aiuta le piccole imprese ad affrontare le procedure burocratiche in entrambi i mercati. L’obiettivo è di rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra Usa e Taiwan. L’accordo è stato sponsorizzato dal rappresentante repubblicano Jason Smith, presidente della commissione per l’Impiego dei fondi della Camera. “Con la Cina che continua a minacciare gli interessi degli Stati Uniti, Taiwan ha mantenuto strette relazioni commerciali con gli Usa. Questa legge rafforza le relazioni con un alleato vitale e garantisce che i cittadini statunitensi avranno voce in capitolo, attraverso i loro rappresentanti, nelle future negoziazioni commerciali”, ha spiegato Smith la scorsa settimana. La nuova legge impegna l’ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti a sottoporre al Congresso per revisione futuri testi negoziali nel quadro dell’Iniziativa per il commercio prima che questi vengano condivisi con Taiwan e a consultarsi costantemente con senatori e rappresentanti durante le trattative. Inoltre, la legge impone che futuri accordi bilaterali non entrino in vigore fino a quando il presidente degli Stati Uniti non avrà reso pubblico il relativo testo per un periodo di 60 giorni. Biden ha tuttavia avvertito che “nei casi in cui i termini della sezione 7 della legge dovessero contrastare con l’autorità costituzionale del presidente di negoziare con un partner straniero, l’amministrazione considererà questi non vincolanti”. (Was)